Previsioni Meteo Veneto, domina l’anticiclone: ampi spazi di sereno e temperature in aumento, nebbie in pianura

Un promontorio anticiclonico si protende decisamente dal Nord Africa all’Europa, rafforzando la stabilità portata da un campo d’alta pressione che tuttora è già presente; sul Veneto specie in montagna si affermano ampi spazi di sereno, che invece sulle zone pianeggianti sono contrastati dapprima da nubi basse e poi da nebbie, specie durante le ore più fredde.

Pomeriggio/sera di Giovedì 18

In montagna cielo da sereno a poco nuvoloso per velature, nonché qualche stratificazione di nubi basse verso sera sulle Prealpi; in pianura e in alcune valli prealpine cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse, con spazi di sereno più presenti fino al pomeriggio e parziali riduzioni della visibilità specie dalla serata.

Venerdì 19

Cielo: Cielo sulle Dolomiti poco nuvoloso per velature, sulle Prealpi e in pianura nuvoloso per stratificazioni di nubi medio-basse; parziali riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti e localmente nelle valli prealpine durante le ore più fredde, anche per alcune probabili nebbie.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Prevarrà un aumento, anche significativo riguardo ai valori minimi su Prealpi e pianura centro-settentrionale.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, in prevalenza deboli a parte moderati rinforzi nelle prime ore sulle Prealpi; altrove generalmente deboli salvo occasionali moderati rinforzi, con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Sabato 20

Cielo: Sulle Dolomiti cielo da poco nuvoloso a sereno, con qualche velatura più che altro nelle prime ore; sulle Prealpi e soprattutto in pianura cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso per stratificazioni di nubi medio-basse con schiarite più significative dalle ore centrali; saranno probabili delle nebbie sulle zone pianeggianti e almeno localmente nelle valli prealpine, specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime saranno in aumento da lieve a moderato.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, deboli sulle Dolomiti e da deboli a moderati sulle Prealpi; altrove generalmente deboli salvo occasionali moderati rinforzi, con direzione variabile.

Mare: Al più temporaneamente poco mosso al largo verso sud nelle prime ore, per il resto quasi calmo.

Domenica 21

Cielo in montagna sereno o poco nuvoloso, sulle zone pianeggianti e localmente nelle valli prealpine da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso ma con varie nebbie specie durante le ore più fredde; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque spiccheranno discreti aumenti delle massime sulle zone montane e discrete diminuzioni delle massime sulla pianura centro-meridionale.

Lunedì 22

Cielo in montagna generalmente sereno, sulle zone pianeggianti e localmente nelle valli prealpine sereno o poco nuvoloso ma con varie nebbie specie durante le ore più fredde; rispetto a domenica per le temperature prevarranno sulle zone montane una diminuzione delle minime specie sulle Prealpi e un discreto aumento in generale delle massime, sulle zone pianeggianti un aumento delle minime più che altro a sud e un calo delle massime sull’entroterra, per il resto le variazioni termiche saranno poco significative.