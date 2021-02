Previsioni Meteo Veneto: circolazione anticiclonica almeno fino a sabato

In Veneto “almeno fino a sabato circolazione anticiclonica dovuta all’estensione verso le nostre latitudini dell’Alta Pressione Subtropicale Africana; martedì variabile con temperature un po’ sopra la norma, poi nuvoloso e temperature in aumento specie nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo di Arpav, contenute nell’ultimo bollettino meteo.

In dettaglio:

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni, di sera sulla pianura nebbie locali. Temperature più alte in modo leggero/moderato rispetto a lunedì ed alla media.

Precipitazioni: Sulle zone pianeggianti e prealpine probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali a tratti, sulle Dolomiti assenti.

Temperature: Rispetto a martedì variazioni leggere/moderate; di notte aumenteranno, di giorno scenderanno eccetto aumenti in alta montagna. Valori sopra la media, anche di molto specie nelle ore notturne.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da ovest, altrove deboli con direzione variabile

Mare: Calmo.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali a tratti, sui monti assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a mercoledì.

Venti: In alta montagna da ovest, moderati/tesi fino al mattino e deboli/moderati dal pomeriggio; altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

