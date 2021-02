Previsioni Meteo Veneto: correnti da nordest “faranno scendere sensibilmente le temperature”

“Sta transitando da nord-ovest verso sud-est la parte più meridionale di una depressione con nucleo sulla Scandinavia. Nei prossimi giorni il Veneto si troverà in posizione intermedia tra tale nucleo ad est, in avvicinamento perché si sposterà tra l’Europa Orientale e la Russia, e l’Alta Pressione delle Azzorre ad ovest; arriveranno correnti da nord-est che faranno scendere sensibilmente le temperature, con i valori più bassi attesi tra sabato e domenica“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per il Veneto, elaborate da Arpav.

In dettaglio:

Oggi , col passar delle ore, e più probabilmente di sera, a partire da ovest tendenza a cessazione di precipitazioni in prevalenza modeste ed a tratti moderate con successiva parziale diminuzione della nuvolosità. Quota neve in prevalenza a 900/1100 m. Sulla pianura dopo il tramonto nebbie locali. Le temperature rispetto a martedì saranno più basse specie di sera, con minime nelle ultime ore; valori sopra la norma, anche di molto in serata.

, col passar delle ore, e più probabilmente di sera, a partire da ovest tendenza a cessazione di precipitazioni in prevalenza modeste ed a tratti moderate con successiva parziale diminuzione della nuvolosità. Quota neve in prevalenza a 900/1100 m. Sulla pianura dopo il tramonto nebbie locali. Le temperature rispetto a martedì saranno più basse specie di sera, con minime nelle ultime ore; valori sopra la norma, anche di molto in serata. Giovedì 11 di notte nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, di mattina sulla pianura nuvolosità in aumento a partire da est fino a cielo anche nuvoloso a tratti, dal pomeriggio sulle zone pianeggianti e prealpine alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre sulle Dolomiti sempre sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Di notte ovunque assenti. Sulla pianura dal mattino probabilità bassa (5-25%) per piovaschi locali a tratti. Sulle Prealpi dal pomeriggio probabilità media (40-60%), saranno sparse e discontinue con rovesci a tratti e quota neve in calo finanche ai fondovalle.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a mercoledì, eccezion fatta per andamenti irregolari diurni sulle Prealpi per effetti favonici, con minime anche a tarda sera; generalmente fino al mattino sopra la media e dal pomeriggio sotto la media, in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura di notte deboli/moderati con direzione variabile, dal mattino Bora in prevalenza moderata/tesa ed a tratti forte più probabilmente su costa e zone limitrofe e dal pomeriggio. Sui monti moderati/tesi da nord-ovest sia in quota sia nelle valli.

Mare: Da poco mosso fino all’alba a molto mosso verso sera.

di notte nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura, di mattina sulla pianura nuvolosità in aumento a partire da est fino a cielo anche nuvoloso a tratti, dal pomeriggio sulle zone pianeggianti e prealpine alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre sulle Dolomiti sempre sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: Di notte ovunque assenti. Sulla pianura dal mattino probabilità bassa (5-25%) per piovaschi locali a tratti. Sulle Prealpi dal pomeriggio probabilità media (40-60%), saranno sparse e discontinue con rovesci a tratti e quota neve in calo finanche ai fondovalle. Temperature: In calo anche sensibile rispetto a mercoledì, eccezion fatta per andamenti irregolari diurni sulle Prealpi per effetti favonici, con minime anche a tarda sera; generalmente fino al mattino sopra la media e dal pomeriggio sotto la media, in modo leggero/moderato. Venti: Sulla pianura di notte deboli/moderati con direzione variabile, dal mattino Bora in prevalenza moderata/tesa ed a tratti forte più probabilmente su costa e zone limitrofe e dal pomeriggio. Sui monti moderati/tesi da nord-ovest sia in quota sia nelle valli. Mare: Da poco mosso fino all’alba a molto mosso verso sera. Venerdì 12 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti fino al mattino.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a giovedì.

Venti: Sulla pianura Bora specie su costa e zone limitrofe. Sui monti deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e in quota da nord-ovest.

Mare: Molto mosso.

alternanza di nuvole e rasserenamenti. Precipitazioni: Sulla pianura assenti. Sui monti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti fino al mattino. Temperature: In calo anche sensibile rispetto a giovedì. Venti: Sulla pianura Bora specie su costa e zone limitrofe. Sui monti deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e in quota da nord-ovest. Mare: Molto mosso. Sabato 13 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo, Bora in attenuazione.

precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo, Bora in attenuazione. Domenica 14 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.