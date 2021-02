Previsioni Meteo Veneto: domani moderata variabilità, foschie e locali nebbie in pianura

“La perturbazione che ha interessato il Veneto domenica, si allontana verso est determinando una fase di tempo moderatamente variabile con schiarite alternate a nuvolosità irregolare con qualche precipitazione da sparsa a locale fino al primo mattino di martedì. Seguirà l’ingresso di una nuova perturbazione che porterà ancora molte nubi e delle precipitazioni. Giovedì tempo più stabile e soleggiato. Venerdì l’ingresso in quota di aria più fredda e asciutta da nord e di venti di Bora in pianura determineranno condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con associato generale calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto per i prossimi giorni, contenute nel bollettino elaborato dal Arpav.

