Previsioni Meteo Veneto: domani nuova perturbazione, piogge in arrivo

“Martedì tempo variabile sulla regione con tratti di nuvolosità. Mercoledì l’ingresso di una nuova perturbazione porterà ancora molte nubi e precipitazioni diffuse fino a parte del pomeriggio, specie sui settori montani e pedemontani, con quantitativi anche consistenti. Giovedì tempo più stabile ma con nuvolosità irregolare. Da venerdì l’ingresso in quota di aria più fredda e asciutta da nord e di venti di Bora in pianura determineranno condizioni di tempo in prevalenza stabile seppur con tratti di nuvolosità, con associato generale calo termico. Sabato in prevalenza soleggiato con aria asciutta, con clima ancora ventoso su tutta la regione“: queste le previsioni meteo per il Veneto per i prossimi giorni, contenute le bollettino elaborato da Arpav.

In dettaglio:

Oggi nuvolosità irregolare alternata a schiarite, anche ampie. Verso sera tendenza ad aumento della nuvolosità alta ma con precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime senza variazioni di rilievo, in ripresa in montagna. Venti in pianura deboli occidentali.

Precipitazioni: Fino a metà pomeriggio probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse con qualche rovescio od occasionale temporale in pianura, specie sui settori montani e pedemontani con quantitativi localmente anche consistenti. In seguito tendenza a generale attenuazione delle precipitazioni fino a loro esaurimento entro fine giornata. Limite della neve intorno ai 900/1100 m, localmente più in basso nelle valli dolomitiche più chiuse.

Temperature: Minime in diminuzione in pianura e nelle valli, stazionarie in quota; massime in calo nelle valli e sui settori settentrionali della pianura, senza notevoli variazioni altrove o localmente in aumento sui settori più meridionali della pianura.

Venti: In quota tesi da sud-ovest fino al mattino in successiva rotazione da nord. In pianura al mattino moderati di direzione variabile, nel corso del pomeriggio in prevalenza deboli/moderati da ovest. Sulla costa, e localmente sul delta del Po, al mattino, venti tesi dai quadranti meridionali, in seguito deboli/moderati di direzione variabile.

Mare: Da mosso a molto mosso.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo possibili debolissimi fenomeni dal pomeriggio sulle zone prealpine occidentali (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime in calo, anche sensibile, specie in montagna dove verranno raggiunte in serata; massime in diminuzione o localmente stazionarie.

Venti: In pianura fino alle prime ore deboli variabili, poi in rinforzo e rotazione dai quadranti orientali con ingresso di Bora che soffierà tesa sulla costa, moderata nell’entroterra. In quota tesi da nord-ovest, a tratti forti alle quote più alte. Possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana.

Mare: In prevalenza mosso, dalla sera molto mosso.

