Previsioni Meteo Veneto: intensificazione dei venti orientali in pianura e calo delle temperature

“Tra sabato e domenica transita sul Veneto una saccatura in arrivo dall’Europa settentrionale, che porta nuvolosità variabile, ma soprattutto un’intensificazione dei venti orientali in pianura e un calo delle temperature. Dalla seconda parte della giornata di domenica si riaffermeranno condizioni anticicloniche che riporteranno tempo stabile con cielo sereno e modesto rialzo termico da lunedì in poi“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio sulle zone pedemontane e su quelle prealpine, dove non è escluso qualche piovasco. Temperature massime stazionarie o in locale variazione in pianura, in calo in montagna. Venti orientali sulle Prealpi e sulla pianura, moderati, anche tesi, specie in prossimità della costa; possibili episodi di Foehn nelle valli.

cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio sulle zone pedemontane e su quelle prealpine, dove non è escluso qualche piovasco. Temperature massime stazionarie o in locale variazione in pianura, in calo in montagna. Venti orientali sulle Prealpi e sulla pianura, moderati, anche tesi, specie in prossimità della costa; possibili episodi di Foehn nelle valli. Domenica 28 cielo sereno, al più poco nuvoloso tra Prealpi e pedemontana fino al mattino, con possibili foschie fino al primo mattino nei fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo contenuto o localmente marcato, con minime localmente prossime a zero anche in pianura.

Venti: In quota nord-orientali deboli o a tratti moderati, soprattutto al mattino; nelle valli deboli variabili. In pianura fino a metà giornata moderati, a tratti tesi su costa e pianura limitrofa, da nord-est, in seguito deboli variabili.

Mare: Da mosso a inizio giornata, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso dal pomeriggio.

cielo sereno, al più poco nuvoloso tra Prealpi e pedemontana fino al mattino, con possibili foschie fino al primo mattino nei fondovalle. Precipitazioni: Assenti. Temperature: In calo contenuto o localmente marcato, con minime localmente prossime a zero anche in pianura. Venti: In quota nord-orientali deboli o a tratti moderati, soprattutto al mattino; nelle valli deboli variabili. In pianura fino a metà giornata moderati, a tratti tesi su costa e pianura limitrofa, da nord-est, in seguito deboli variabili. Mare: Da mosso a inizio giornata, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso dal pomeriggio. Lunedì 1 tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità in alta montagna; non esclusa qualche riduzione della visibilità per foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione in pianura, stazionarie nelle valli e in aumento in quota, con accentuazione dell’inversione termica; massime in ripresa.

Venti: In montagna deboli, da nord-est in quota, di direzione variabile nelle valli. In pianura deboli, in prevalenza occidentali fino a metà giornata, in seguito variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est in serata lungo la costa.

Mare: Inizialmente poco mosso, dalla mattina calmo o quasi calmo.

tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità in alta montagna; non esclusa qualche riduzione della visibilità per foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Minime in diminuzione in pianura, stazionarie nelle valli e in aumento in quota, con accentuazione dell’inversione termica; massime in ripresa. Venti: In montagna deboli, da nord-est in quota, di direzione variabile nelle valli. In pianura deboli, in prevalenza occidentali fino a metà giornata, in seguito variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est in serata lungo la costa. Mare: Inizialmente poco mosso, dalla mattina calmo o quasi calmo. Martedì 2 cielo sereno con ottima visibilità soprattutto in alta quota; in pianura e nei fondovalle possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Temperature minime in leggero aumento in pianura, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in montagna, massime stazionarie o in leggero calo.

cielo sereno con ottima visibilità soprattutto in alta quota; in pianura e nei fondovalle possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Temperature minime in leggero aumento in pianura, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in montagna, massime stazionarie o in leggero calo. Mercoledì 3 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Temperature minime pressoché stazionarie in montagna, prevalentemente in calo in pianura; massime tendenti al rialzo.