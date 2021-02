Previsioni Meteo Veneto: mercoledì nuova perturbazione con ulteriore calo termico

Sul Veneto oggi “richiamo d’aria umida di Libeccio in quota con molte nubi e fasi di precipitazioni, seguita dal transito di una perturbazione atlantica, con discreto calo termico e schiarite da lunedì pomeriggio a martedì in un contesto sinottico ancora vario; mercoledì una nuova perturbazione porterà ancora molte nubi e delle precipitazioni, a sua volta seguita a fine periodo da un ulteriore calo termico con variabilità residua e rasserenamenti per l’avvicinamento di una massa d’aria fredda da nord“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, riportate nel bollettino elaborato da Arpav.

In dettaglio

Oggi cielo in genere coperto, salvo al più occasionali parziali schiarite su costa e pianura centro-meridionale; precipitazioni da diffuse a sparse, un po’ più significative e insistenti sulle zone centro-settentrionali, tendenti invece entro fine giornata ad attenuarsi e diradarsi su quelle centro-meridionali; limite delle nevicate a circa 1200-1500 m sulle Dolomiti e in calo a 1400-1700 m sulle Prealpi, salvo episodi serali un po’ più in basso; parziali riduzioni della visibilità, specie verso sera e a bassa quota.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi o a tratti abbastanza diffusi, al più moderati, fino al mattino interesseranno più che altro le zone centro-settentrionali per poi divenire ben più radi e un po’ ripresentarsi verso sera; probabilità nel complesso della regione e della giornata alta (75-100%), ma in dettaglio decisamente minore a sud e dalle ore centrali; il limite delle nevicate si abbasserà, portandosi a 800-1100 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime subiranno una diminuzione, le massime contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile, deboli in mattinata e per il resto da moderati a localmente tesi; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, ma con temporanee fasi di locale moderato rinforzo dai quadranti sud-occidentali sulle zone centro-meridionali e costiere; nelle ultime ore, sarà possibilità di locali moderati rinforzi da nord-est sull’entroterra pianeggiante.

Mare: Sottocosta da mosso a poco mosso e al largo prevalentemente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi e al più localmente moderati nelle prime ore, poi tendenti a cessare salvo ripresentarsi solo occasionalmente alla sera; probabilità nel complesso in diminuzione da alta (75-100%) nelle primissime ore a bassa (5-25%); limite delle nevicate nelle prime ore sui 700-1000 m, poi in lieve rialzo.

Temperature: Le minime subiranno un aumento localmente anche moderato su bassa pianura e costa, contenute variazioni di carattere locale altrove; massime un po’ in aumento, soprattutto a nord-est.

Venti: In quota dai quadranti sud-occidentali, da moderati a localmente e temporaneamente tesi; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura nelle prime ore deboli o localmente moderati nord-orientali sulle zone interne e centro-settentrionali, per il resto prevalentemente deboli dai quadranti meridionali salvo locali moderati rinforzi a tratti.

Mare: Sottocosta poco mosso, al largo mosso.

