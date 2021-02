Previsioni Meteo Veneto: oggi clima mite, domani pioggia e calo termico

Sul Veneto “sabato ancora stabilità con clima mite e abbastanza umido nei bassi strati, per un promontorio anticiclonico che si protende da sud; domenica ulteriore richiamo d’aria umida di Libeccio in quota con molte nubi e delle precipitazioni, seguita dal transito di una perturbazione atlantica con discreto calo termico e schiarite da lunedì pomeriggio a martedì in un contesto sinottico ancora vario; mercoledì una nuova perturbazione atlantica porterà ancora molte nubi e delle precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la regione, riportate nell’ultimo aggiornamento del bollettino elaborato da Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo in genere molto nuvoloso, in particolare sulle zone pianeggianti e nelle valli prealpine ove è più significativa la presenza di nubi basse con molte foschie; crescente probabilità di qualche debole precipitazione, specie in serata, con limite delle eventuali spruzzate di neve sui 1700-2000 m; rinforzi di Libeccio in quota.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) per fenomeni da sparsi ad almeno temporaneamente diffusi, specie sulle zone centro-settentrionali, sebbene dal pomeriggio con attenuazione e diradamento significativo soprattutto a sud; progressivo abbassamento del limite delle nevicate fino a 1100-1400 m specie sulle Dolomiti; quantitativi localmente consistenti sulle zone montane e pedemontane nord-orientali.

Temperature: Per le minime prevarrà un aumento, localmente moderato in montagna e per il resto lieve, salvo locali leggere controtendenze a sud; massime in calo sulle zone montane, in aumento su costa e zone adiacenti, pressochè stazionarie altrove.

Venti: In quota sud-occidentali, da tesi a moderati; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; sulla costa fino a metà giornata dai quadranti orientali, da moderati a localmente tesi con Scirocco nelle ore centrali, poi perlopiù dai quadranti meridionali con intensità moderata a sud e per il resto debole; altrove, nelle prime ore moderati da nord-est e poi deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi meridionali a sud.

Mare: Sottocosta da poco mosso a mosso, al largo da mosso a molto mosso specie nelle ore diurne.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone montane centro-orientali, medio-bassa (25-50%) su quelle occidentali e sulla fascia pedemontana, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di fenomeni sparsi, in prevalenza modesti salvo occasionali intensificazioni e comunque più presenti nelle prime ore; il limite delle nevicate si abbasserà ancora, in serata fino a 700-1000 m specie sulle Dolomiti.

Temperature: In calo.

Venti: In quota prevalentemente moderati con direzione variabile; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, ma con temporanee fasi di locale moderato rinforzo dai quadranti sud-occidentali sulle zone centro-meridionali e soprattutto sul litorale sud.

Mare: Sottocosta da mosso a poco mosso e al largo prevalentemente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione.

