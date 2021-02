Previsioni Meteo Veneto: pressione in aumento, domani alternanza di nuvole e rasserenamenti

In Veneto la pressione “è in aumento; fino a martedì variabile con temperature non distanti dalla norma, poi nuvoloso con temperature in aumento specie nelle ore notturne“: è quanto si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino meteo di Arpav.

In dettaglio:

Oggi precipitazioni assenti. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti cielo nuvoloso. Di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Venezia. Temperature simili a domenica eccetto leggere diminuzioni in alta montagna, prossime alla media.

precipitazioni assenti. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti cielo nuvoloso. Di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Venezia. Temperature simili a domenica eccetto leggere diminuzioni in alta montagna, prossime alla media. Martedì 2 prevalente alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera; nella prima metà di giornata sui monti cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo di notte, eccetto aumenti in alta montagna, ed in aumento di giorno con variazioni leggere/moderate rispetto a lunedì; valori notturni nella media, valori diurni un po’ sopra la media.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino da nord-ovest e dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest.

Mare: Calmo.

prevalente alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera; nella prima metà di giornata sui monti cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: Assenti. Temperature: In calo di notte, eccetto aumenti in alta montagna, ed in aumento di giorno con variazioni leggere/moderate rispetto a lunedì; valori notturni nella media, valori diurni un po’ sopra la media. Venti: Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino da nord-ovest e dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest. Mare: Calmo. Mercoledì 3 cielo: Nuvoloso con nebbie sparse fino all’alba sulla pianurae nelle valli prealpine, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali a tratti sulle zone pianeggianti e prealpine.

Temperature: Rispetto a martedì variazioni leggere/moderate; di notte aumenteranno, di giorno scenderanno eccetto aumenti in alta montagna

Venti: In alta montagna moderati da ovest, altrove deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

cielo: Nuvoloso con nebbie sparse fino all’alba sulla pianurae nelle valli prealpine, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera. Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali a tratti sulle zone pianeggianti e prealpine. Temperature: Rispetto a martedì variazioni leggere/moderate; di notte aumenteranno, di giorno scenderanno eccetto aumenti in alta montagna Venti: In alta montagna moderati da ovest, altrove deboli con direzione variabile. Mare: Poco mosso. Giovedì 4 nuvoloso, sulla pianura delle nebbie specie nelle ore notturne ed alcune pioviggini a tratti, temperature in aumento.

nuvoloso, sulla pianura delle nebbie specie nelle ore notturne ed alcune pioviggini a tratti, temperature in aumento. Venerdì 5 nuvoloso, sulla pianura delle nebbie specie nelle ore notturne ed alcune pioviggini a tratti, temperature in aumento.