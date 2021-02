Previsioni Meteo Veneto: robusto campo anticiclonico, “temperature ben sopra la norma”

Un robusto campo anticiclonico assicura stabilità sul Veneto, “con assenza di nubi significative e temperature ben sopra la norma, anche se gradualmente diverrà un po’ meno accentuato; durante le ore più fredde una parte significativa della pianura sarà interessata da varie nebbie, in diradamento a fine periodo per una leggera ventilazione da nord-est“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nell’ultimo aggiornamento del bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo generalmente sereno, con temperature ben sopra la norma; sulla bassa pianura, probabili locali nebbie a fine giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui vari leggeri aumenti in pianura; massime stazionarie o in leggero calo.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti sud-occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo locali moderate intensificazioni nella prima parte della giornata.

Mare: Quasi calmo al largo, calmo sottocosta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime in quota aumenteranno un po’, nelle valli non varieranno molto e in pianura diminuiranno.

Venti: In quota deboli o al più localmente e temporaneamente moderati, dai quadranti occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

