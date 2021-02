Previsioni Meteo Veneto: stabilità fino a sabato, poi tornano pioggia e freddo

In Veneto la situazione attuale “è stabile, con aria mite per la stagione e parecchio umida soprattutto a bassa quota, per effetto di un promontorio anticiclonico che si protende da sud verso l’Europa; per domenica è atteso invece il transito di una perturbazione atlantica, che porterà precipitazioni, con discreto calo termico finale“: queste le previsioni meteo riportate nel consueto bollettino di Arpav.

In dettaglio:

Oggi in pianura e nei fondovalle prealpini molte nubi stratificate con foschie anche dense e, specie nelle ore più fredde, locali nebbie; precipitazioni generalmente assenti, salvo occasionale pioviggine specie alla sera. Sulle Dolomiti e in quota sulle Prealpi, iniziali significativi spazi di sereno seguiti da delle nubi medio-alte. Temperature perlopiù in rialzo.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali pioviggini sulla bassa pianura nord-orientale nelle ore più fredde.

Temperature: Salvo locali controtendenze in quota, per le minime prevarrà un aumento, più sensibile sulla fascia pedemontana; le massime in montagna diminuiranno un po’, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura aumenteranno.

Venti: In quota sud-occidentali, perlopiù tesi; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso bassa (5-25%), fino al pomeriggio per qualche pioviggine più che altro in pianura e nelle valli prealpine, a fine giornata per modesti fenomeni sparsi con fiocchi di neve da circa 1700-2000 m.

Temperature: Leggere variazioni delle minime, con prevalenza di diminuzioni in montagna e aumenti specie sulle zone centro-meridionali in pianura; le massime subiranno un moderato calo sulle zone pianeggianti e contenute variazioni di carattere locale su quelle montane.

Venti: In quota sud-occidentali, perlopiù tesi ma con temporanea parziale attenuazione diurna e rinforzo serale abbastanza significativo; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte moderati rinforzi dai quadranti orientali in pianura a fine giornata.

Mare: Quasi calmo sottocosta, da quasi calmo a poco mosso al largo.

cielo molto nuvoloso o coperto; fasi di precipitazioni da sparse ad almeno temporaneamente diffuse, specie sulle zone centro-settentrionali; limite delle nevicate in abbassamento fino a 1200-1500 m, localmente anche più basso almeno alla fine sulle Dolomiti; rispetto a sabato le temperature varieranno soprattutto sulle zone montane, dove prevarranno per le minime gli aumenti specie a fondovalle e per le massime le diminuzioni. Lunedì 8 cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con delle schiarite dal pomeriggio; precipitazioni sparse in diradamento da sud-ovest, modeste od al più localmente moderate all’inizio; limite delle nevicate dell’ordine dei 1000 m; le temperature minime subiranno un contenuto calo, le massime contenute variazioni di carattere locale.