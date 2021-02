Previsioni Meteo Veneto: temperature minime inferiori alle medie del periodo, in lieve ripresa da lunedì

“Il prevalente flusso settentrionale che ci interesserà nei prossimi giorni determina tempo prevalentemente stabile sul Veneto; il clima rimarrà asciutto e molto freddo fino a inizio settimana, con minime ben inferiori alle medie del periodo; da lunedì le temperature saranno in lieve ripresa, a partire dalle zone montane, e nei primi giorni della settimana si avranno tratti di nuvolosità medio-alta ma senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per il Veneto, contenute nel bollettino elaborato da Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche nube residua a ovest. Venti in pianura tesi/forti da nord-est sulla costa e pianura sudorientale, moderati altrove, in attenuazione verso sera, con bora moderata residua sulle zone più orientali. In montagna venti in rinforzo, da settentrionali moderati a orientali forti alla sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, con valori molto bassi, fino a -4/-6 su molte zone della pianura; massime in contenuta ripresa.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali; in montagna moderati/tesi da nord o nordest.

Mare: Inizialmente molto mosso, dalle ore centrali in attenuazione fino a poco mosso alla sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori massimi in aumento in quota, e stabili in pianura; minime con variazioni locali, ancora ben sotto lo zero anche in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati da sudovest; tesi settentrionali in quota.

Mare: Poco mosso.

