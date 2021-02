Previsioni Meteo Veneto: tempo soleggiato fino a mercoledì, poi aumenterà il rischio nebbia

“Il flusso freddo continentale si è oramai allontanato, mentre ora si sta affermando una corrente ben più mite di origine mediterranea per l’affermazione dell’anticiclone africano. Tuttavia, nei prossimi giorni questa nuova figura anticiclonica subirà un temporaneo cedimento per l’avvicinamento di alcuni impulsi perturbati atlantici che lambiranno appena la regione senza determinare fenomeni di rilievo, a parte un consistente aumento dell’umidità. Pertanto, fino a mercoledì il tempo resterà abbastanza soleggiato con buona visibilità, mentre da giovedì, le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali e diverranno sempre più umide; aumenterà il rischio di formazione di foschie, nebbie o nubi basse in pianura e in alcune valli, specie nelle ore più fredde, e aumenteranno sia le temperature, che raggiungeranno valori anche ben superiori alla norma specie in montagna, e l’inversione termica che potrà essere anche marcata“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per il Veneto, elaborate dagli esperti Arpav.

In dettaglio