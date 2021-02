Previsioni Meteo Veneto: variabilità tra sabato e domenica, intensificazione dei venti in pianura e diminuzione delle temperature

“Un temporaneo cedimento del campo di alta pressione consentirà il passaggio di una saccatura in quota che porterà aria più fresca e umida e determinerà una modesta variabilità tra sabato e domenica: non sono previste precipitazioni degne di nota, mentre sarà significativa l’intensificazione dei venti orientali in pianura e la diminuzione delle temperature. Dalla seconda metà di domenica si riaffermeranno condizioni anticicloniche; quindi nei primi giorni della prossima settimana il tempo sarà stabile con cielo sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo sereno, o al più poco nuvoloso dal tardo pomeriggio; probabili locali nebbie sulle zone pianeggianti alla sera. Temperature diurne in leggera diminuzione. Venti deboli, occidentali in quota, variabili altrove.

Precipitazioni: Assenti; solo non escluso qualche piovasco sulle Prealpi nella seconda parte della giornata.

Temperature: Minime in aumento in pianura, in diminuzione in montagna; massime in calo, salvo lungo la costa dove saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti: In quota settentrionali, fino al mattino moderati/tesi, in successiva attenuazione; nelle valli variabili; In pianura fino al mattino deboli settentrionali, in seguito orientali moderati, anche tesi, specie in prossimità della costa.

Mare: Poco mosso nelle prime ore, poi dalla mattina moto ondoso in intensificazione fino a mosso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, con minime localmente prossime a zero anche in pianura.

Venti: In quota in prevalenza deboli nord-orientali; nelle valli deboli variabili. In pianura fino a metà giornata moderati, a tratti tesi da nord-est, in seguito deboli variabili.

Mare: Da mosso a inizio giornata, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso dal pomeriggio.

