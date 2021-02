Previsioni Meteo Veneto, forti venti di Bora e molto freddo nel fine settimana: da lunedì 15 febbraio temperature in aumento

Il bollettino giornaliero di Arpa Veneto inizia con la segnalazione, fino alla serata di sabato 13, di venti persistenti di Bora, tesi e a tratti forti su costa e pianura limitrofa, specie quella centro meridionale con fase più intensa nella giornata di sabato.

Le correnti occidentali in quota presenti fino alla giornata odierna, con tempo variabile e nuvolosità estesa, si incurvano verso sud, lasciando prevalere il flusso settentrionale che ci interesserà nei prossimi giorni; il clima rimarrà molto freddo ma più asciutto nel fine settimana, mentre da lunedì le temperature saranno in lieve ripresa, un po’ più sensibile sui rilievi, con tratti di nuvolosità alta ma senza precipitazioni.

Pomeriggio/sera di Venerdì 12

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo sulle Dolomiti, dove inizialmente sarà parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento. Probabilità bassa di qualche locale modestissima nevicata sulle zone prealpine; anche sulla pianura occidentale e meridionale non si esclude qualche fiocco di neve o debole pioggia mista a neve specie dalla sera. Temperature in calo anche sensibile, con valori sotto la media, specie nelle ore diurne; minime raggiunte a tarda sera. Sulla pianura venti da nord-est, moderati o tesi specie su costa e zone limitrofe.

Sabato 13

Cielo: Dalle prime ore nuvolosità in diminuzione, fino a cielo generalmente sereno o poco nuvoloso dal mattino, salvo nubi residue sulle zone occidentali.

Precipitazioni: Qualche locale fenomeno residuo a ovest fino al primo mattino, poi assenti.

Temperature: In generale calo, anche sensibile, specie nelle minime che saranno sotto lo zero anche in pianura.

Venti: Sulla pianura tesi/forti da nord-est sulla costa e pianura sudorientale, moderati altrove; venti in attenuazione dalle ore pomeridiane, con bora moderata sulle zone più orientali. In montagna venti in rinforzo, da settentrionali moderati a orientali forti alla sera.

Mare: Molto mosso.

Domenica 14

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, e clima asciutto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, con valori molto bassi, fino a -4/-7 su molte zone della pianura; massime in contenuta ripresa.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali; in montagna moderati/tesi da nord.

Mare: Inizialmente molto mosso, dalle ore centrali in attenuazione fino a poco mosso alla sera.

Lunedì 15

Tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso, specie dal pomeriggio, per nubi alte. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento nei valori diurni, un po’ più sensibile in quota, minime con variazioni locali, ancora ben sotto lo zero.

Martedì 16

Cielo parzialmente nuvoloso su pianura e Prealpi e più nuvoloso con molte nubi medio-alte sulle Dolomiti. Temperature in aumento in quota, specie sulle Dolomiti; massime stabili e minime in lieve aumento in pianura.