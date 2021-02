Il principe Filippo ricoverato in ospedale: il quasi centenario consorte della Regina Elisabetta ha avuto un malore

Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale dopo un malore non meglio precisato. Lo ha resto noto Buckingham Palace. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, il 99enne sarebbe stato ricoverato “per precauzione“. Filippo si trova ricoverato da ieri sera all’ospedale re Edoardo VI di Londra. La nota diffusa da Buckingham Palace precisa che il Duca di Edimburgo resterà nel nosocomio londinese per alcuni giorni sotto osservazione e a riposo.

Il marito della regina Elisabetta, era stato vaccinato per il Covid il mese scorso insieme alla monarca. Filippo di Mountbatten, duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone di Greenwich, è il consorte più longevo nella storia della monarchia britannica. Dopo essersi ritirato dalla vita pubblica nel 2017, il principe ha trascorso la gran parte del suo tempo nella tenuta di Sandringham, apparendo con la regina e gli altri membri della famiglia reale solo in occasione di eventi e servizi religiosi. Con l’arrivo dell’epidemia di coronavirus, Filippo si è ricongiunto con la regina, insieme alla quale ha trascorso diversi mesi a Windsor in isolamento.