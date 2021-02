Qatar, un paese custode di storia e antiche tradizioni [FOTO]

Non solo lingue di sabbia chilometriche, mare sconfinato e dune dorate del deserto. Il Qatar è una terra antica, ricca di storia e tradizioni che si incontrano con le arti più moderne e visionarie. Il Paese è attraversato da una fervida corrente culturale che si esprime attraverso le molte gallerie d’arte, i musei, i mercati a cielo aperto e i più nascosti siti archeologici. Modernità e tradizione, passato e futuro si combinano in un’offerta culturale ricchissima promossa dal Qatar National Tourism Council (QNTC, Consiglio Nazionale del Turismo del Qatar) che permetterà di vivere esperienze uniche.

Imperdibile il Museo Nazionale del Qatar che vale la pena visitare già solo per la sua particolare architettura, che trae ispirazione dall’enigmatica rosa del deserto, minerale presente nelle aree desertiche, costituito da un’agglomerazione di cristalli di gesso che si intrecciano e compongono come i petali di un fiore. Realizzato dall’architetto francese Jean Nouvel, il museo offre ai visitatori un percorso esperienziale che si dirama in una narrazione del Qatar attraverso 11 gallerie e tre tappe: “Gli inizi”, “La vita in Qatar” e “La storia moderna del Qatar”.

Qui tra i molti reperti e manufatti, lasciatevi incantare dal famoso tappeto di perle di Baroda, interamente ricamato a mano: ordinato dal Maharaja di Baroda, in India, un secolo e mezzo fa, è realizzato con oltre 1,5 milioni di perle del Golfo Persico, più svariate pietre preziose.

Un altro luogo da non perdere è il MIA, Museo di Arte islamica, uno dei più importanti al mondo, realizzato dal celebre architetto I.M. Pei. Una collezione di enorme valore storico-artistico, con manufatti dal VII al XIX secolo, proveniente da tre continenti diversi per mostrare le connessioni culturali del mondo islamico. L’incredibile vista sulle acque della baia di Doha renderà la visita a questo museo ancora più suggestiva.

Sarà invece inaspettato trovarsi, nel bel mezzo del deserto, attorniato da oltre 800 iscrizioni rupestri risalenti al Neolitico, nel bellissimo sito archeologico di Al Jassasiya, uno dei meglio conservati di tutto il Paese. Da un sito archeologico all’altro, merita un’escursione il sito Patrimonio Unesco di Al Zubarah: fiorente città mercantile nei secoli XVIII e XIX, una delle città murate più belle del Qatar, abbandonata nel XIX secolo dopo la decadenza del commercio delle perle nel Paese. La sabbia del deserto ha preservato intatta la bellezza di palazzi storici, mura e moschee.

Sono molte altre le attrazioni culturali che offre la località ma un’ultima menzione va alla Fire Station, galleria d’arte moderna e residenza per artisti che offre alloggio, laboratori, atelier, possibilità di esporre e partecipare a conferenze internazionali per gli artisti emergenti del Paese.

Un caleidoscopio variopinto ed eterogeneo che offre uno spaccato della vivacità culturale ed intellettuale di un Paese sempre più cosmopolita, destinato a divenire una delle principali mete turistiche dei prossimi anni. Per maggiori informazioni e restare aggiornati sulle prossime esposizioni e mostre, di seguito il link al calendario con tutti gli eventi in programma, compresi workshop, corsi per adulti e bambini, laboratori e conferenze: Qatar events-exhibitions-calendar.