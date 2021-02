Quando è Pasqua 2021? Come si fa a calcolare la data?

Ogni anno a febbraio ci si chiede spesso quand’è Carnevale e Pasqua: ciò perché effettivamente ogni anno la data è diversa. Per capire quando si festeggia bisogna fare un po’ di conti.

Pasqua si celebra sempre in una domenica compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile: è sempre la domenica dopo il primo plenilunio successivo all’equinozio di primavera (20 Marzo 2021). Si parla di Pasqua bassa se cade entro l’8 aprile, di Pasqua alta se cade dopo. Determinata quindi la data della Pasqua, si sottraggono 6 settimane: le prime cinque sono di Quaresima (che dura 40 giorni), la 6ª è Carnevale.

Riepilogando, la Pasqua quest’anno cade il 4 aprile, e di conseguenza il Lunedì dell’Angelo o Pasquetta è il 5 aprile.

La Pasqua e l’annuncio ufficiale di Papa Francesco

La Pasqua di resurrezione del Signore si celebrerà il 4 aprile: l’annuncio ufficiale è stato dato durante la celebrazione di Papa Francesco della messa per la solennità liturgica dell’Epifania, nella basilica di San Pietro in Vaticano. Le altre date liturgiche significative fissate per il 2021 sono il 13 maggio, l’Ascensione, il 23 maggio, la Pentecoste e il 28 novembre, prima domenica d’Avvento in vista del Natale.