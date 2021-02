Quirinale: Mattarella ricorda Segni, ‘meglio non rieleggibilità che semestre bianco’ (3)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “I suoi incarichi di governo cominciarono nel 1944 quando venne chiamato, nel secondo Governo espresso dal Comitato di Liberazione Nazionale e presieduto da Ivanoe Bonomi, come sottosegretario di Stato all’Agricoltura. Proprio in quell’ambito Segni, divenutone ministro, espresse le sue doti di incisivo riformatore e di uomo politico sensibile ai temi sociali: la trasformazione agricola fu una delle grandi questioni del dopoguerra italiano”, ricorda ancora Mattarella.

“Due volte Presidente del Consiglio fu anche ministro degli Affari Esteri, dell’Interno, della Difesa e della Pubblica Istruzione. Erano anni nei quali prendeva via via corpo la piena attuazione dei principi e delle disposizioni della Carta costituzionale e fu proprio durante il primo governo Segni che avvenne l’insediamento della Corte Costituzionale. Con il suo governo l’Italia entrò a far parte delle Nazioni Unite e fu tra i sei Paesi fondatori della Comunità Economica Europea, il cui Trattato reca la firma di Segni: due pietre miliari destinate a caratterizzare tutta la politica estera della Repubblica”, prosegue il capo dello Stato.

“Atlantista ed europeista convinto (fu il secondo italiano, dopo Alcide De Gasperi, cui venne attribuito il Premio Carlo Magno di Aquisgrana), operò con convinzione per la pacificazione e la resurrezione dell’Europa dopo il conflitto mondiale. In occasione della sua visita al campo di sterminio nazista di Dachau, nel 1963, da Presidente della Repubblica, citando il poeta tedesco Novalis, indicò la prospettiva di un’Europa ‘unica comunità, senza considerazione di frontiere”, si legge ancora nel messaggio.

(segue)