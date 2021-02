Regali San Valentino per lei: prodotti per la cura della persona e sex toys, ecco cosa desiderano veramente le donne

Regali di San Valentino per lei: cosa regalare ad una donna? E’ la domanda che in tantissimi si stanno ponendo in vista della tanto attesa Festa degli Innamorati, che si celebra il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Manca quindi davvero poco e chi non ha ancora comprato il regalo da dare alla sua ‘lei’ dovrà provvedere il prima possibile, per non dover ricorrere poi ad un regalo brutto, fatto di fretta e senza una scelta accurata. La pandemia di coronavirus ha causato tantissimi disagi, ma ha anche fatto nasce nuove passioni o ne ha fatte rispolverare di vecchie, accantonate per la mancanza di tempo. Potrebbe rivelarsi dunque più facile riuscire a trovare il regalo perfetto per una donna. Prodotti per la casa, aspirapolvere, robot da cucina e simili, sono apprezzati solo se sono veramente di grande aiuto, per rendere le pulizie più rapide e facili, o solo se si è certi che la propria donna ne desidera uno. Con la pandemia si è avuto un importante calo della libido, quindi sex toys o abbigliamento sexy per stimolare la creatività a letto e la fantasia nei rapporti col proprio partner potrebbero essere molto apprezzati. Così come anche i prodotti per la cura della persona: ferri arricciacapelli, phon ‘miracolosi’, massaggiatori anti-cellulite e tanto altro. “Girls just wanna have fun” recita una canzone di Cyndi Lauper ed è proprio basandosi su questo ‘stile di vita’ che bisogna scegliere il regalo perfetto per la propria donna.

Dove trovare ciò che desiderano le donne per il regalo di San Valentino perfetto? Su Amazon, dove è disponibile una sezione creata appositamente per i consigli dei regali per la festa degli Innamorati.

Prodotti per la cura della persona

Phon multifunzione, ferri, piastre, palette di make up, maschere viso, massaggiatori e tanto altro: tutto ciò che riguarda la cura della persona è apprezzatissimo dalle donne, che amano essere sempre in ordine, sistemarsi da sole, soprattutto ora che è difficile, a causa della pandemia, farsi coccolare come si deve da parrucchieri, estetiste e massaggiatori.

Regali hot

Proprio per il ‘mood’ “Girls just wanna have fun”, saranno sicuramente apprezzati regali hot: da babydoll sensuali a sex toys. Ecco cosa propone Amazon

Regali romantici

Gadget vari personalizzati, peluche, cioccolatini e i classici regali da San Valentino.

Regali sportivi

Tantissime sono le donne che amano praticare sport e che adesso, con le palestre chiuse, sono costrette a farlo in casa, adattandosi con bottiglie d’acqua da usare come pesi, o figli da tenere in braccio per gli squat. Manubri, cyclette, tapis roulant, tappetini, saranno quindi apprezzatissimi da molte donne.