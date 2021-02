Residui di uva in anfore antiche possono riscrivere la storia dell’Islam in Sicilia: i musulmani commerciavano vino

I ricercatori dell’Università di York hanno trovato residui chimici di uva in contenitori medievali che indicano un prospero commercio di vino nella Sicilia islamica. In particolare gli studiosi hanno scoperto che un tipo di contenitore del IX-X secolo, le anfore, utilizzate per il trasporto del vino, contenevano tracce chimiche di uva e sono state trovate fino in Sardegna e Pisa, suggerendo che il vino fosse esportato attraverso il Mediterraneo.

Lavorando con i ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata, il team di ricerca della struttura BioArch dell’Università di York ha analizzato il contenuto delle anfore identificando tracce chimiche intrappolate nel corpo del contenitore e trovato composti paragonabili a quelli trovati nei vasi di ceramica utilizzati da alcuni produttori, oggi, per la maturazione del vino. Facendo anche un confronto con frammenti imbevuti di vino degradati nel terreno, il team ha concluso che il frutto intrappolato nella nave era effettivamente uva, e questo implica la produzione di vino.

L’impero islamico si espanse nelle regioni del Mediterraneo durante il VII-IX secolo d.C. in regioni del mondo che producevano e consumavano vino su larga scala. Il professor Martin Carver, del Dipartimento di Archeologia dell’Università di York, ha dichiarato: “L’alcol non ha – e non svolge ancora oggi – un ruolo importante nella vita culturale della società islamica, quindi eravamo molto interessati alla questione di come questa comunità medievale aveva prosperato in una regione dominata dal vino. Non solo prosperarono, ma costruirono una solida base economica che diede loro un futuro molto promettente, con l’industria del vino uno degli elementi centrali del loro successo“.

Un commercio di vino esisteva in Sicilia prima dell’occupazione islamica, ma sembra che fosse principalmente vino importato, dunque era più consumato che prodotto. Questa nuova evidenza archeologica suggerisce che la comunità islamica avesse colto l’opportunità rivolgendo la propria attenzione alla produzione e all’esportazione.

Non ci sono prove, tuttavia, che suggeriscano che i membri della comunità bevessero effettivamente il vino che commerciavano. La prova diretta del consumo di alcol è difficile da dimostrare nella documentazione archeologica e non ci sono fonti storiche in Sicilia in questo momento per determinare cosa bevesse la comunità.

La dott.ssa Léa Drieu, assistente di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Archeologia dell’Università di York, che ha effettuato l’analisi, ha dichiarato: “Abbiamo dovuto sviluppare alcune nuove tecniche di analisi chimica per determinare che si trattava di tracce di uva e non di altri altri tipi di frutta, ma i residui organici rivelatori trovati nelle anfore in Sicilia, Palermo e altrove hanno mostrato che il contenuto era quasi certamente vino“.

I commercianti di vino islamici sembrano aver dato al vino siciliano un nuovo “marchio” utilizzando un particolare tipo di anfore che i ricercatori possono ora tracciare in tutto il paese, e non solo, per identificare le loro rotte commerciali. La ricerca più ampia del team di esperti in quest’area mostra una grande prosperità durante questo periodo, alimentata non solo dal commercio del vino, ma da nuove colture, dallo scambio di pesce salato, formaggio, spezie e zucchero. Le rotte commerciali mostrano un aumento della produzione e dei legami commerciali tra il mondo cristiano e quello islamico, portando una nuova era di prosperità, insieme alle “vecchie” industrie della Sicilia già esistenti.

Il professor Oliver Craig, che dirige il centro BioArCh dove è stata condotta la ricerca, ha dichiarato: “Ora che abbiamo un test rapido e affidabile per i prodotti a base di uva in contenitori di ceramica, sarà interessante indagare la storia più profonda, e persino la preistoria, di produzione e commercio di vino nel Mediterraneo “.