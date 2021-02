“Lockdown totale subito”, l’ossessione di Ricciardi: lo annuncia una volta a settimana da fine Ottobre. Tutte le dichiarazioni

Walter Ricciardi non è mai rimasto in silenzio per più di una settimana consecutiva negli ultimi 4 mesi. Come un disco rotto, ogni weekend ha chiesto un nuovo lockdown rigido, da fine ottobre ad oggi, ogni volta con un pretesto nuovo. Intanto, per fortuna, la curva epidemiologica crollava: dopo il picco della seconda ondata nel mese di novembre, tra dicembre e gennaio è crollato sia il numero dei nuovi casi che quello delle vittime. E adesso siamo rientrati nella norma, come spiegano gli stessi dati forniti oggi dal Ministero della Salute di cui Ricciardi è consulente: da un paio di settimane non c’è più alcuna anomalia nel numero dei morti in Italia rispetto agli anni precedenti.

Intanto Vittorio Sgarbi ha raccolto e pubblicato una piccola parte delle dichiarazioni di Ricciardi negli ultimi 4 mesi: