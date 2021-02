Richiami alimentari: filetti di alici ritirati dai supermercati per alto contenuto di istamina [MARCHIO E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per filetti di alici in olio a marchio “Le delizie italiane srl“, vendute in vaschette di plastica alimentare da 200 grammi. I lotti di produzione ritirati sono i seguenti:

n° 34520, data di scadenza 08/07/21;

n° 34620, data di scadenza 09/07/21;

n° 34720, data di scadenza 10/07/21.

Il motivo del richiamo è indicato in “Istamina oltre i limiti massimi consentiti dal Reg. CE 2073/2005. “Non consumare il prodotto con il lotto indicato e restituirlo al punto vendita di acquisto, si legge infine nel modulo”.