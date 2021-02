Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per due diversi alimenti prodotti nel medesimo stabilimento. Si tratta di:

Galantina – Specialità Gastronomica a base di tacchino e mortadella, marchio King , lotto n° 03246664, data di scadenza 24-02-2021, venduto in vaschetta termosaldata da 200 g;

– Specialità Gastronomica a base di tacchino e mortadella, marchio , lotto n° 03246664, data di scadenza 24-02-2021, venduto in vaschetta termosaldata da 200 g; Polpettone – preparazione gastronomica in ATM, anch’esso marchio King, lotto n° 3246670, data di scadenza 18-02-2021, venduto in vaschetta termosaldata da 200 g.

Il motivo della segnalazione è indicato in “presenza accidentale di pistacchio derivante da materia prima non dichiarato in etichetta“. Nelle avvertenze si legge: “non consumare se allergici a frutta a guscio (pistacchio) , in tal caso riportare il prodotto al negozio“.