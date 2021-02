Il rinoceronte bianco in via d’estinzione, in Indonesia un cucciolo di tre mesi al Safari Park di Bogor [FOTO]

Il rinoceronte bianco rischia l’estinzione a causa di anni di bracconaggio pe ril suo corno. In diversi laboratori si sta lavorando però per evitare che ciò accada e nonostante la pandemia di coronavirus c’è chi lotta duramente per salvare questa specie dall’estinzione. A dicembre 2020 sono stati prodotti due nuovi embrioni per la riproduzione assistita, come annunciato dal consorzio internazionale che lavora per prevenire l’estinzione del rinoceronte bianco. In attesa di importanti svolte da parte del team di ricerca, di cui fa parte anche l’Università di Padova, arrivano dall’Indonesia delle tenerissima foto che immortalano un cucciolo di rinoceronte bianco. L’esemplare ha appena 3 mesi e si chiama Azsyifa: è una femmina e viene curata quotidianamente dal personale del Safari Park di Bogor. Azsyifa, inoltre, è in compagnia della sua famiglia: al suo fianco, infati, compaiono la madre Chuma ed il padre Merdeka.