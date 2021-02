Ristrutturano il bar e scoprono che era un hammam medievale: l’incredibile tesoro trovato a Siviglia [VIDEO]

Uno stabilimento balneare islamico risalente al XII secolo è stato scoperto durante i lavori di ristrutturazione in un tapas bar nella città spagnola di Siviglia. I proprietari della Cerverceria Giralda avevano approfittato del basso afflusso di clienti dello scorso anno dovuto alla pandemia di coronavirus, per apportare modifiche attese da tempo al bar, che ha aperto vicino alla cattedrale della città nel 1923 e prende il nome dal suo campanile, che un tempo era il minareto della Grande Moschea della città.

Da tempo circolavano voci che il sito fosse stato in precedenza un hammam risalente al periodo della città sotto il dominio almohade, tra il 1147 e il 1238. Quelle voci erano state attribuite all’aspetto dell’edificio, fortemente influenzato dallo stile revival islamico popolare negli anni ’20 e molto ammirato da Vicente Traver, che ha fondato il bar e l’albergo di accompagnamento nello stesso edificio. Antonio Castro, uno degli attuali proprietari del bar, ha dichiarato al quotidiano The Guardian: “Si diceva che qui c’erano i bagni, ma non tutti gli storici erano convinti e alcuni pensavano che fosse tutto molto più tardo”. Castro e i suoi soci hanno deciso di invitare l’archeologo locale Alvaro Jimenez a ispezionare il sito durante la ristrutturazione. Ciò ha contribuito alla scoperta delle sue vere origini quando dell’intonaco scheggiato cadde dal soffitto rivelando un lucernario nello stile di una stella a otto punte.

“Non appena abbiamo visto uno dei lucernari, abbiamo capito di cosa si trattava”, ha detto Jimenez al quotidiano El Pais. “Dovevamo solo seguire lo schema dei lucernari“. La vera portata del ritrovamento, tuttavia, ha rivelato che il sito è stata una delle scoperte storicamente più significative del periodo. In totale, sono stati recuperati 88 lucernari decorati, distribuiti in cinque diversi modelli, formando una costellazione attraverso i soffitti del sito. L’ingresso del bar, si scopre, era uno dei bagni caldi dell’hammam, che aveva un tetto a cupola ottagonale sostenuto da colonne. La cucina della Cerverceria Giralda era la “stanza calda” dell’hammam.

“Dal punto di vista decorativo, questi bagni hanno la più grande quantità di decorazioni conservate di tutti i bagni conosciuti nella penisola iberica“, ha detto Jimenez. “Assolutamente tutto qui è decorato e, fortunatamente, è sopravvissuto. Lo sfondo è una malta di calce bianca incisa con linee geometriche, cerchi e quadrati “, ha aggiunto. “Inoltre, ha i dipinti ocra rossa di stelle a otto punte e rosette multi-foglio a otto petali. Questi due design si alternano, si intrecciano e si adattano alle diverse forme geometriche dei fori del lucernario”.

Fernando Amores, un altro archeologo che ha lavorato alla scoperta, ha dichiarato al quotidiano The Times: “Questa importante scoperta ci dà un’idea di come avrebbero potuto essere altri bagni durante il periodo almohade, soprattutto a Siviglia, che era una delle due capitali dell’impero., vicino a Marrakech“. I reperti sono stati tutti conservati e incorporati nel restauro della Cerverceria Giralda, che riaprirà al pubblico tra poche settimane, e ne farà sicuramente un’importante meta archeologica in futuro. “Questo era un bar piuttosto noto prima, ma ora le persone potranno entrare e bere una birra o un bicchiere di vino in un bar che è anche un hammam del XII secolo”, ha detto Castro. “È un bene che l’architetto (Traver) negli anni ’20 abbia rispettato i bagni, altri potrebbero aver buttato via tutto, quindi gli siamo grati.”