(Adnkronos) – ”Ho lavorato quattro mesi, resto in campo anche se c’è Gualtieri…”. Raggiunto al telefono Carlo Calenda spiega all’Adnkronos che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa per il Campidoglio. Non aveva detto che se fossero scesi in campo i ‘pesi massimi’ nel centrosinistra avrebbe fatto un passo indietro? ”Sono quattro mesi che lavoro, il Pd ha avuto tutto il tempo per discutere”, spiega il leader di Azione, che aggiunge: ”Sono sempre stato aperto al confronto con il Pd…”.