(Adnkronos) – La Roma batte l’Udinese per 3-0 nel match valido per la 22esima giornata e torna al terzo posto in Serie A. I giallorossi sbloccano il risultato al 5′ con Veretout, che concede il bis al 25′ su calcio di rigore. Nel finale, al 93′, Pedro completa il tris. La Roma sale a 43 punti, superando la Juventus. L’Udinese rimane ferma a quota 24.