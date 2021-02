Rousseau: Casaleggio, ‘decisioni e cambiamento sempre più in mano agli attivisti’

Roma, 5 feb (Adnkronos) – Oltre 500 attivisti hanno partecipato questa sera al secondo incontro di formazione online del percorso che vedrà nascere i futuri Ambasciatori della Partecipazione. Un percorso promosso dalla Rousseau Open Academy per dare voce a tutti coloro che vogliono alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau e dedicarsi alla promozione e all’applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio. E’ quanto si legge in una nota.

‘Vogliamo che Rousseau diventi sempre più un’organizzazione olocratica, nella quale la capacità decisionale e la possibilità di guidare il cambiamento possano essere sempre più distribuite e in mano agli attivisti. Per questo oggi stiamo portando avanti il percorso di formazione che fornirà ai futuri Ambasciatori della Partecipazione tutti gli strumenti operativi e culturali necessari per ricoprire al meglio il loro ruolo”, ha spiegato il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio intervenuto come docente all’incontro.