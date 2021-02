La sabbia del Sahara cambia l’aspetto delle Alpi innevate: la Svizzera si tinge di colori caldi [FOTO]

Non solo il Piemonte, ma anche la Svizzera si è oggi ‘tinta’ con colori caldi per via della sabbia del Sahara giunta fin sulle Alpi. Una pista da sci di fondo a La Fouly in Val Ferret sembra letteralmente ricoperta di sabbia, come si vede dalle immagini scattate oggi, 6 febbraio 2021, visibili della gallery fotografica scorrevole in alto a corredo dell’articolo. La sabbia proviene dal deserto del Sahara e ha visibilmente oscurato il cielo, causando una dominante di colore giallo in alcuni punti in Svizzera e altre regioni alpine europee. Dopo una già forte concentrazione di polvere dal deserto africano verificatasi ieri, ancora più sabbia è stata trasportata da flussi atmosferici in Svizzera nel corso della giornata di oggi. Il principale ‘mezzo di trasporto’ utilizzato dalla sabbia del Sahara per giungere fino in Svizzera è il vento di scirocco.