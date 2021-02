Meteo, enorme nuvola di sabbia del Sahara in Europa: la neve di Alpi e Pirenei si tinge di rosso, cieli gialli in Inghilterra [FOTO e VIDEO]

Come previsto, un’enorme nube di sabbia sahariana sta avvolgendo parte del Mediterraneo e dell’Europa, dando ai paesaggi aspetti insoliti e colorando la neve delle Alpi e dei Pirenei. Lo dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

La neve si presenta con sfumature di arancione e rosso sulle Alpi di Francia e Svizzera, nonché sui Pirenei. La sabbia del Sahara ha raggiunto anche la contea di Durham, nel nord dell’Inghilterra, colorando i cieli di rosso.

L’enorme nube di sabbia raggiungerà anche parte della Scandinavia, in particolare la Norvegia meridionale e la Svezia, per poi esaurirsi nella giornata di domani, martedì 23 febbraio, quando si intensificherà l’ondata di caldo sull’Europa, che porterà temperature primaverili su buona parte del continente.