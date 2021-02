Meteo, la sabbia del Sahara raggiunge la Scandinavia: la neve si colora di giallo in Finlandia e Norvegia, cieli offuscati in Germania [FOTO]

Mentre l’Europa fa i conti con un’eccezionale ondata di caldo a fine febbraio, molte parti del continente sono avvolte dalla sabbia proveniente dal Sahara, che da giorni sta colpendo anche l’Italia provocando cieli lattiginosi. Dopo aver colorato la neve dalle Alpi ai Pirenei e i cieli dell’Inghilterra ad inizio settimana, le particelle di polvere e sabbia del Sahara, spinte dalle correnti nell’alta atmosfera, hanno raggiunto anche la Scandinavia.

La neve ha assunto una colorazione marroncina anche in Norvegia e Finlandia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La sabbia si è diffusa in particolare sul settore meridionale della Finlandia: si è trattato di un fenomeno molto localizzato e visibile solo in alcune aree. Anche in Germania, i cieli sono stati offuscati dalla presenza delle minuscole particelle di polvere e sabbia nell’aria.

La sabbia sahariana ha raggiunto anche le Isole Britanniche. Oltre all’Inghilterra, tramonti dai colori accesi sono stati registrati anche in Irlanda.