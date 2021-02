Salmone affumicato richiamato dal Ministero della Salute, contaminato da Listeria: non consumare [MARCHIO E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web, nella sezione Richiami di prodotti alimentari, un avviso per salmone a rischio microbiologico. In particolare si tratta di salmone affumicato a marchio Foods of Scotland srl, marchio di identificazione dello stabilimento IT 2606 CE, venduto in buste da 100 gr, 200 gr o baffe preaffettate. Il richiamo è stato emesso per i seguenti lotti di prodotto:

L 522522 08/03/21 – 15/03/21;

L 522525 07/03/21;

L 522527 08/03/21; 20/07/22.

Il motivo del richiamo del salmone affumicato è indicato in “Contaminazione microbica da listeria monocytogenes“. Chi avesse già acquistato il prodotto non deve consumare, ma riconsegnare in negozio.