L’ondata di gelo in atto in Italia sta determinando un San Valentino di ghiaccio a Roma, dove oggi è stata registrata una temperatura minima di 0°C. Nella capitale, le fontane si presentano congelate, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Anche ad Ostia, frazione litoranea del comune di Roma Capitale, il ghiaccio domina il paesaggio: le strade e il lungomare sono ghiacciati.