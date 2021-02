Sanremo: nel cast femminile anche Serena Rossi e Simona Ventura**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Serena Rossi e Simona Ventura saliranno sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione in una delle serate del festival di Sanremo. Si sta dunque chiudendo il cerchio sulle donne protagoniste della kermesse: dopo il forfait di Naomi Campbell, causato dalle severe misure americane per arginare la pandemia e che ha impedito all’ex top model di essere presente, gli autori e il conduttore sono al lavoro per riarmonizzare il cast e trovare la quadra in un difficile gioco di incastri.

Simona Ventura non è nuova all’esperienza sanremese: era infatti già salita sul palco dell’Ariston come presentatrice nel 2004. Serena Rossi, appena incoronata ‘regina’ degli ascolti grazie al grande successo della fiction ‘Mina Settembre’, andato in onda su Rai1, oltre a quelle di conduttrice ha delle notevoli doti canore: niente di improbabile che la sua performance sul palco punti a stupire con la voce il pubblico a casa.