Tragedia sfiorata a Santa Maria a Monte: crolla una passerella ciclopedonale, serata di paura [FOTO]

Serata di paura oggi a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte (Pisa), dove poco dopo le 19, è crollata una passerella pedonale. L’opera, costata 250mila euro, era ancora in costruzione e dunque non era ancora stata inaugurata. Inoltre il crollo è avvenuto a cantiere chiuso e nessuna persona è rimasta coinvolta. Se fosse successo durante il normale orario di lavoro, le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

Il crollo è stato preceduto da un forte boato, poi lo spettacolo desolante della passerella crollata, con il ponte d’acciaio piegato in due e i detriti adagiati nel canale sottostante (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Ancora da chiarire le cause dell’accaduto. La struttura potrebbe non aver retto al peso del cemento gettato nelle ultime ore, oppure si sono sganciati i due punti di ancoramento ai lati.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella, che ha dichiarato: “Sono stata avvisata dai carabinieri verso le 19.30 che, a loro volta, sono stati allertati dagli abitanti della zona. La prima cosa che mi hanno chiesto è se fosse necessario mettere in sicurezza il ponte della Francesca, eventualità che è stata scartata visto che i due attraversamenti non sono in contatto. La circolazione, quindi, non sarà interrotta. Per fortuna che il cantiere era chiuso e, quindi, oltre a non esserci stati feriti, non ci sarà bisogno di metterlo in sicurezza. Nei prossimi giorni appureremo quali sono state le cause di questo cedimento, comprese le eventuali responsabilità”.

La realizzazione dell’opera è cominciata nel luglio 2020. Di recente, era stato gettato cemento per avviarsi alla conclusione dell’operazione.