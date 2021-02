A Sappada parte Dolomice, la seconda edizione del festival di ice-climbing [FOTO]

Mancano 3 giorni a Dolomice, il primo festival di arrampicata su ghiaccio del Friuli Venezia Giulia, in programma da venerdì 12 a domenica 14 febbraio a Sappada. L’evento, che giunge quest’anno alla sua seconda edizione, si svolgerà in forma ridotta, rimodulata sulle restrizioni dettate dalla situazione epidemiologica. Il consorzio Sappada Dolomiti Turismo, che organizza la manifestazione con il sostegno di PromoTurismo FVG, ha infatti studiato la soluzione che consenta di promuovere anche quest’anno l’importante risorsa turistica dell’ice climbing nella località montana nel rispetto delle disposizioni governative. Nessun meeting dunque, ma solo la possibilità per chiunque di cimentarsi, anche per la prima volta, nell’arrampicata su ghiaccio di una delle bellissime pareti rocciose ghiacciate della località. Da venerdì a domenica prossima, dalle 10 alle 16, adulti e bambini potranno arrampicare la parete rocciosa adiacente il Vecchio Mulino di Sappada, imbragati e accompagnati dalle Guide Alpine della Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo del Friuli Venezia Giulia. L’approccio all’ice climbing sarà gratuito e si svolgerà in totale sicurezza.

“Vogliamo dare un segnale ai nostri ospiti, anche a chi in questa stagione turistica stravolta dall’attuale situazione, non potrà raggiungerci, far capire loro che la montagna c’è con le sue tante risorse e attività alla portata di tutti, nella speranza che, dalla prossima stagione estiva tutto torni alla normalità e l’inverno 2021/2022 dia nuovamente la possibilità ai nostri ospiti di godere della nostra ospitalità” dichiara il presidente del consorzio Fabrizio Piller Roner. Il prossimo week end a Sappada non sarà tuttavia concentrato solo sull’ice climbing. Il consorzio ha infatti organizzato un ricco calendario di attività che vanno dalla visita guidata di Sappada vecchia, uno dei Borghi più belli d’Italia, alle ciaspolate sia di giorno che la sera, accompagnati da un istruttore federale di nordic walking, alle “Sciate col campione” in compagnia degli olimpionici Silvio Fauner e Pietro PIller Cottrer, facendosi raccontare le loro vittorie e i segreti che la stampa non ha mai raccontato, fino alle gite con i cani da slitta, in collaborazione con la Scuola Internazionale Mushing Sleddog. Un lungo week end all’aria aperta, in mezzo alle Dolomiti e in totale sicurezza, come fanno sapere gli organizzatori.

Info e prenotazioni 0435 469131

Una montagna di attività – animazione outdoor a Sappada dal 12 al 16 febbraio 2021

Nel lungo week di San Valentino e del Carnevale il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo in collaborazione con PromoTurismo FVG propone ai suoi ospiti le seguenti attività:

“Sappada Vecchia – visita guidata di uno dei Borghi più belli d’Italia” -Una suggestiva passeggiata nella Sappada Vecchia, uno dei Borghi più belli d’Italia, scoprendo i segreti e la storia di una località ricca di cultura e di tradizioni”

h.15 ritrovo all’edificio ambulatorio – Durata 1 ora.- max 10 persone

Quota di partecipazione € 10,00 a persona. Gratis fino ai 12 anni; 12/18 anni sconto 50% ; gratis con Fvg card.

Accompagnatrice Tiziana Quinz

“Approccio all’arrampicata su ghiaccio” (solo ven 12 sab 13 e domenica 14 febbraio)

Tutti, bambini e adulti, in occasione del Festival di arrampicata Dolomice, potranno provare ad arrampicare una facile parete di ghiaccio, in totale sicurezza e accompagnati da un’esperta guida alpina.

Dalle 10 alle 16 ritrovo zona Vecchio Mulino a Cima Sappada – Durata mezz’ora,

Gratis in occasione di Dolomice – una persona alla volta

Guida Riccardo Del Fabbro

“Ciaspolate a Sappada” (sia in notturna che diurna)

Accompagnati da un istruttore federale di nordic walking, farete una camminata lungo un percorso panoramico nei boschi colpiti dalla tempesta Vaia. Facile e accessibile a tutti e davvero molto suggestivo!

Ritrovo presso S’enders1929 (Borgata Bach 53) – durata 2 ore circa

Quota di partecipazione 10 euro – max 10 persone. Il prezzo comprende il noleggio dell’attrezzatura: ciaspole, e (nel caso delle escursioni serali) pila frontale.

Info tecniche e sul percorso:

-dislivello di 200 mt circa

-livello difficoltà facile adatto ai principianti e ai bambini dai 6 anni

-durata 2 ore circa

-abbigliamento tecnico/da sci

-necessarie scarpe da trekking o pedule, no moon-boot

Accompagnatore Gianmarco Kratter

Venerdì 12:14.00-16.00 cuore di vaia17.00-19.00 cuore di vaia (notturna)

Sabato 13:09.00-11.00 cuore di vaia17.00-19.00 cuore di vaia(notturna)

Domenica 14:09.00-11.00 cuore di vaia17.00-19.00 cuore di vaia (notturna)

Lunedì 15:09.00-11.00 cuore di vaia17.00-19.00 cuore di vaia (notturna)

“Sciate col campione”

Potrete sciare in compagnia dei nostri campioni Silvio Fauner e Pietro PIller Cottrer, e farvi raccontare le loro vittorie olimpiche, i segreti che la stampa non ha mai raccontato, e scoprire come hanno fatto a conquistare 9 medaglie olimpiche .

Solo lunedì 15 alle 11.00 e alle 14.00 con Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer – ritrovo davanti hotel Haus Michaela – durata 1 ora e mezza – quota di partecipazione 20 euro max 6 persone

Istruttori Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer

“Vivi la natura con i cani da slitta”

In collaborazione con ASD Scuola Internazionale Mushing Sleddog, da questo inverno è possibile effettuare anche a Sappada indimenticabili escursioni su neve alla guida di una slitta trainata da festosi Cani Husky da slitta, protagonisti di viaggi ed avventure in Artico e sulle Alpi.

Quota di partecipazione € 20 bambini dai 6 I 14 anniI/ € 30 adulti -durata mezz’ora

Accompagnatori Ararad e il suo team

INFO E PRENOTAZIONI

PRESSO L’UFFICIO DI PROMOTURISMO FVG SAPPADA 0435 – 469131