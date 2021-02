La Provincia autonoma di Bolzano oggi è stata confermata in zona ‘rosso scuro’ dalla mappa Ue e poco fa, è stato annunciato il lockdown in Alto Adige. A partire dall’8 febbraio, per tre settimane, tornano misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19 . Fra le decisioni dalla Giunta provinciale, ci sono la chiusura dei negozi, la didattica a distanza nelle scuole e il divieto di spostamento dai Comuni.

Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi e dovranno chiudere anche le strutture ricettive. Serrande abbassate per buona parte dei negozi mentre aziende produttive e artigianali potranno lavorare ma a condizione di sottoporre i propri collaboratori a regolari test.