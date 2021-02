SARS-CoV-2, Arcuri: “Oggi superiamo 1 milione di definitivamente vaccinati, saranno 7 milioni entro il primo trimestre”

Il commissario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Italia: “Siamo il primo paese europeo per numero di persone vaccinate, tra prima e seconda dose. Abbiamo iniziato la somministrazione della seconda dose, abbiamo vaccinato in questo momento quasi 1 milione di italiani: credo che oggi supereremo il primo milione di italiani definitivamente vaccinati. Il piano vaccinale preparato procede alla velocità massima compatibile con il numero di dosi che arrivano in Italia“.

I numeri delle vaccinazioni e l’andamento della nostra campagna vaccinale, ha proseguito il commissario in conferenza stampa, “dimostrano che nonostante i tagli imprevisti spesso subiti l’andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente“. “Ieri sono state somministrate 95.000 dosi, era successo solo il 29 gennaio, il numero massimo in un giorno. Il piano messo a punto con Regioni e Province funziona a pieno ritmo con il carburante che avrà“.

“A gennaio abbiamo ricevuto solo 2,3 mln di vaccini, a febbraio ne riceveremo 4,2 mln, a marzo 8,2 mln, se le previsioni saranno rispettate. Entro il primo trimestre avremo così 14,7 mln di dosi di vaccino, considerando le scorte che abbiamo raccomandato alle Regioni di tenere, potremo avvicinarci alla somministrazione della seconda dose di 7 milioni di italiani. Tanto o poco? È quello che si può fare”.

“A dicembre – ha ricordato Arcuri – avevamo pensato di ricevere 28 mln di dosi nel primo trimestre, 9 al mese. Se, come ci viene assicurato dai produttori, arriveremo a fine marzo a 14,7 mln, avremo ricevuto il 50% delle dosi di vaccino che pensavamo di ricevere. Non importa se sia tanto o poco, ma che il piano vada avanti senza perdere un minuto rispetto alla consegna delle dosi“. “L’obiettivo era vaccinare almeno 6 mln di italiani entro marzo: con questo numero sarà raggiunto, malgrado la discontinuità nelle consegne“.

“Le prime dosi del vaccino AstraZeneca arriveranno in Italia domani, 249.600 dosi: verranno stoccate a Pratica di Mare e distribuite rapidamente dall’Esercito alle Regioni. Dalla prossima settimana potremo somministrarlo agli italiani,” ha precisato Arcuri.