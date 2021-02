SARS-CoV-2, avv. familiari vittime Bergamo: “Zone rosse in Lombardia? E’ la prova che la Regione poteva farlo anche l’anno scorso ad Alzano”

L’avv. Consuelo Locati, avvocato dei familiari delle vittime del Covid a Bergamo, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sull’istituzione delle zone rosse in Lombardia, l’avv. Locati ha affermato: “E’ grave ed è indicativo quello che è successo rispetto all’indicazione delle attuali zone rosse a firma del presidente della Regione Lombardia, perché dimostra che ciò che non è stato fatto ad Alzano e Nembro poteva essere fatto un anno fa. Abbiamo utilizzato queste delibere come prova della fondatezza di ciò che noi abbiamo rilevato in tutte le sedi giudiziarie. E’ la dimostrazione che la politica non ha a cuore i cittadini, ma semplicemente scaricare la responsabilità da un’istituzione all’altra”.