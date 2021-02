Cinema e teatri hanno finalmente una data per la riapertura: dopo il lungo stop a causa della pandemia da SARS-CoV-2, potranno riaprire il 27 marzo. La conferma arriva con il via libera del Comitato tecnico-scientifico al protocollo presentato dal ministro Franceschini, redatto con le associazioni di settore. L’obiettivo, come chiesto dal ministro, e’ di riaprire il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro.

Il punto sulla situazione epidemiologica si farà due settimane prima. Il Cts, a quanto si apprende, ha indicato una serie di paletti, a partire dal fatto che l’apertura sara’ possibile solo nelle regioni in zona gialla e comunque non oltre le 22. Oltre a una serie di indicazioni sulla capienza massima, e l’obbligo di indossare sempre la mascherina (almeno chirurgica).