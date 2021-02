Sars-Cov-2, l’indice Rt nazionale stabile a 0.99: è identico alla scorsa settimana, sempre inferiore a 1. I DATI Regione per Regione

E’ stabile l’indice Rt in Italia a 0,99, stesso identico dato della scorsa settimana. E’ quanto è emerso dalla riunione di stamattina della Cabina di Regia. Il range stimato è 0,93-1,03, con il margine superiore che rimane dunque superiore a 1, come sette giorni fa. La situazione è rimasta quindi stazionaria, ma bisogna specificare che si tratta dei dati riferiti alla settimana scorsa rispetto a quella precedente. Questa settimana, invece, il contagio è aumentato e l’indice Rt ha superato 1: ma la Cabina di Regia lo fornirà, come sempre in grande ritardo, venerdì prossimo.

Ecco tutti i dati dell’indice Rt aggiornato Regione per Regione aggiornato con i dati forniti oggi dall’ISS: