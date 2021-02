Il vaccino contro SARS-CoV-2, sviluppato dalla casa farmaceutica americana Pfizer e dall’azienda tedesca BioNTech, ha ottenuto l’approvazione delle autorita’ alla fine dell’anno scorso. Pfizer ha affermato che si aspetta di rifornire fino a 2 miliardi di dosi nel 2021 in base a diversi fattori, tra cui l’aggiunta di piu’ fornitori e produttori a contratto. Il gruppo americano stima che le vendite del vaccino porteranno entrate per 15 miliardi di dollari nel 2021. Il vaccino sarebbe quindi uno dei piu’ grandi “successi” nella storia dell’industria farmaceutica e il fatturato potrebbe anche aumentare, se l’azienda dovesse siglare dei contratti aggiuntivi.

Pfizer, che ha pubblicato oggi i suoi risultati trimestrali, prevede di generare un margine netto su questo prodotto del 25-30%. Le previsioni arrivano insieme a un stima complessiva tra 59,4 e 61,4 miliardi di dollari per i ricavi di Pfizer nel 2021, il che significa che circa un quarto delle vendite totali attese arrivera’ dai vaccini contro SARS-CoV-2.

Pfizer ha riportato un utile netto nel quarto trimestre di 594 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 337 milioni nello stesso periodo di un anno fa. Per tutto il 2020, Pfizer ha registrato profitti pari a 9,6 miliardi di dollari, in calo del 41,4% rispetto al 2019, e ricavi in aumento del 2% a 41,9 miliardi di dollari. I ricavi del quarto trimestre di Pfizer includono 154 milioni di dollari di vendite del vaccino Covid-19. Nel prelistino di Wall Street il titolo Pfizer guadagna lo 0,54%.