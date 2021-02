SARS-CoV-2, ECDC: “Probabile che il virus resterà con noi nonostante i vaccini”

Dopo oltre un anno di pandemia, in molti si chiedono quando ci libereremo del coronavirus SARS-CoV-2. Questo momento, però, potrebbe non arrivare mai, se il virus riuscisse ad adattarsi tanto da restare in mezzo a noi per sempre.

Lo ha affermato la direttrice dell’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un’intervista rilasciata ad AFP. “Adesso sembra più probabile che il virus resti, sembra molto ben adattato agli esseri umani, quindi dovremmo essere preparati al fatto che resterà con noi“, dice Ammon nell’intervista, di cui l’agenzia ha pubblicato un breve video sul suo account Twitter. “Non sarebbe il primo virus a restare fra noi per sempre, dunque non è una caratteristica insolita per un virus”, ha sottolineato Ammon.