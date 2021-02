SARS-CoV-2: team OMS ha visitato il laboratorio di massima sicurezza dell’Istituto di Virologia di Wuhan

Il team dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sta indagando sull’origine della pandemia di SARS-CoV-2 ha visitato il laboratorio di massima sicurezza dell’Istituto di Virologia di Wuhan, che nei mesi scorsi è stato al centro di polemiche e sospetti relativi alla diffusione del nuovo Coronavirus: lo riporta il Global Times, che cita una conferma avuta dal capo della delegazione di scienziati dell’OMS a Wuhan, Peter Ben Embarek.

Oggi è il 6° giorno di indagini degli scienziati internazionali: dopo 14 giorni di quarantena, gli esperti OMS hanno visitato ospedali, incontrato colleghi cinesi e sono stati al mercato Huanan, dove si è registrato il primo focolaio della malattia alla fine del 2019.

La squadra di esperti ha elogiato le indagini in corso e la collaborazione con le controparti cinesi: “Stanno condividendo dati con noi che non avevamo visto prima, che nessuno aveva visto prima“, ha dichiarato Peter Daszak, membro del team, in un’intervista a Sky News. “Ci parlano apertamente di ogni possibile strada. Stiamo davvero facendo progressi e penso che ogni membro del gruppo possa dirlo“. Lo scienziato ha citato anche la visita di domenica scorsa al mercato Huanan, durante la quale hanno incontrato e fatto domande a dirigenti, esercenti, clienti e a chi ha raccolto campioni, ricavandone informazioni “che davvero contano“.

La missione a Wuhan è stata preceduta da un lungo negoziato con la Cina e da molte polemiche per gli ostacoli posti da Pechino, che avevano generato frustrazione nello stesso segretario generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.