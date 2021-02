La mappa epidemiologica delle regioni europee aggiornata poco fa dall’ECDC di Stoccolma classifica in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per la pandemia da SARS-CoV-2, l’Umbria e il Trentino-Alto Adige. La mappa è compilata in base al tasso di notifica dei nuovi casi positivi negli ultimi 14 giorni e del tasso di positivi sui test effettuati. In Italia è gialla solo la Valle d’Aosta, il resto è rosso.

Sono considerate a massimo rischio anche la Slovenia, tutta la Repubblica Ceca e parte della Slovacchia, la regione Pac (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) francese, quasi tutta la Spagna (tranne Navarra, Cantabria, Baleari e Canarie, in rosso) e l’intero Portogallo, l’Estonia e la Lettonia e quattro regioni della Svezia Meridionale (Scania, Blekinge, Halland e Vaestra Goetaland). In verde (rischio basso) sono solo l’Islanda, l’Epiro in Grecia e alcune zone della Norvegia (Troms e Finnmark a nord, Trondelag al centro, More og Romsdal a ovest e Rogaland a sudovest).