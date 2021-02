SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia somministrate 2.233.982 dosi, il report aggiornato

Secondo il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 2.233.982 le dosi di vaccino contro il SARS-CoV-2 finora somministrate in Italia, il 93,4% del totale di quelle consegnate (2.390.985).

La somministrazione ha riguardato 1.403.909 donne e 830.173 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 867.237.

Le dosi sono state somministrate a 1.577.602 operatori sanitari, 420.692 unità di personale non sanitario, 219.610 ospiti di strutture residenziali e 16.078 over 80.