SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia somministrate 2.318.481 dosi, il report aggiornato

Secondo l’ultimo aggiornamento del report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 2.318.481 le dosi di vaccino contro SARS-CoV-2 finora somministrate in Italia, il 79.9% del totale di quelle consegnate (2.899.935).

La somministrazione ha riguardato 1.458.723 donne e 859.758 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 942.551.

Le dosi sono state somministrate a 1.629.469 operatori sanitari, 440.912 unità di personale non sanitario, 231.303 ospiti di strutture residenziali e 16.797 over 80.