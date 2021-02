SARS-CoV-2 e vaccinazioni: 2.018.700 di somministrazioni in Italia, 674.270 persone hanno ricevuto la 2ª dose

Secondo il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 2.018.700 le dosi di vaccino contro il SARS-CoV-2 finora somministrate in Italia, l’86,8% del totale delle dosi consegnate (2.324.985).

La somministrazione ha riguardato 1.265.608 donne e 753.092 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 674.270.

Le dosi sono state somministrate a 1.438.877 operatori sanitari, 373.941 unità di personale non sanitario, 191.080 ospiti di strutture residenziali e 14.802 over 80.