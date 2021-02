SARS-CoV-2 e vaccinazioni, von der Leyen assicura: Bruxelles al lavoro per aumentare la produzione

L’UE sta lavorando per rafforzare la collaborazione con le case farmaceutiche per incrementare la capacità produttiva dei vaccini in Europa: è quanto ha assicurato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dopo la riunione del team sulla risposta al Coronavirus.

Durante il vertice si è discusso della situazione epidemiologica, della collaborazione con le aziende e dello scambio delle pratiche virtuose per accelerare la produzione e la consegna su larga scala dei vaccini.